Verkoop BK stuwt winst Royal Delft

Royal Delft sloot het jaar af met een winst van 4,9 miljoen euro. Exclusief de verkoopopbrengsten van BK en Kempen & Begeer was sprake van een tekort van 107.000 euro. Een jaar eerder resteerde een tekort van 83.000 euro.

Toeristen trekken volgens de onderneming weer vaker hun portemonnee voor Delfts blauw porselein. De omzet van de onderneming, waar ook Royal Leerdam Crystal onder valt, steeg met 14 procent tot 6,2 miljoen euro. Ook de nieuwe vastgoedactiviteit droeg positief bij aan het resultaat.

Groeikansen

Voor Royal Leerdam Crystal ligt een verhuizing naar een nieuwe locatie in het centrum van Leerdam in het verschiet. De verplaatsing brengt volgens Royal Delft-topman Henk Schouten flinke groeikansen met zich mee. In het nieuwe pand wordt onder meer een bezoekerservaring gecreëerd. Om dit te kunnen realiseren is een bedrag nodig van 2,7 miljoen euro. Deze investering wordt deels met een aandelenuitgifte gefinancierd, gelijk aan maximaal 20 procent van het uitstaande kapitaal. Grootaandeelhouder Boron Investments heeft toegezegd garant te staan voor de uitgifte.

Schouten is verder optimistisch over de toekomst van de Royal Delft. Hij stelde voor een gedeelte van de winst aan aandeelhouders uit te keren. Dit komt neer op 0,50 euro dividend per aandeel.