Barstjes bij brillenreus EssilorLuxottica

Bij de fusie tussen Essilor uit Frankrijk en Luxottica uit Italië zouden beide bedrijven evenveel invloed krijgen, maar de partijen beschuldigen elkaar ervan de overhand te willen krijgen. Del Vecchio, oprichter van Luxottica, heeft via zijn houdstermaatschappij een klacht ingediend bij de Internationale Kamer van Koophandel. Hij hoopt zo af te dwingen dat afspraken over het delen van de macht worden gerespecteerd.

Del Vecchio zou als uitvoerend voorzitter de macht delen met Essilor-topman Hubert Sagnières, die een andere hoge functie bekleedt. Die laatste liet onlangs weten dat de klachten van de Italiaan ongegrond zijn. Het steekt Sagnières bovendien dat Del Vecchio deze via de media wereldkundig maakt, zo schreef hij in een open brief.

Essilor, bekend van glazenmerk Varilux, en Luxottica, eigenaar van merken als Ray-Ban, Persol en Oakley, fuseerden in oktober in een deal ter waarde van 54 miljard euro. Het gecombineerde bedrijf behaalde vorig jaar een omzet van 16,2 miljard euro.