AEX houdt kleine winst vast; AND in uitverkoop

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,1% hoger op 545,96 punten. De Midkap-index ging 0,7% vooruit naar 757,49 punten.

Beleggers verwerkten de nieuwe politieke ontwikkelingen rond de Britse uittreding. Een stemming in het Britse Lagerhuis over acht brexit-scenario's heeft niet geleid tot meer duidelijkheid. Geen enkele optie kon rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid. De Britse premier Theresa May liet eerder weten bereid te zijn vroegtijdig op te stappen om haar Brexitdeal door het Lagerhuis te krijgen. De belangrijke gedoogpartner van May in het Lagerhuis, de Noord-Ierse DUP, is echter niet van plan haar Brexitdeal te steunen.

Verder gaan Amerika en China vandaag op hoog niveau verder praten over het sluiten van een handelsakkoord tussen beide economische grootmachten. Wall Street had gisteravond last van de verkoopdruk bij de chipfondsen na een winstwaarschuwing van de Duitse chipreus Infineon.

In Azië ging de Japanse Nikkei-index vanochtend met een stevig verlies van 1,6% de dag uit mede vanwege de vrees voor een groeivertraging. Vooral Japanse chipbedrijven gingen net als in de VS in de verkoop.

In de AEX koerste ABN Amro na de goede gang van zaken een dag eerder nog een 0,3% hoger. De bank liet weten een meerderheidsbelang van 75 procent van hypotheekadministrateur Stater aan IT-concern Infosys te verkopen. Verzekeraar NN Group kreeg er 0,3% bij. ING daarentegen deed een stapje terug en verloor 0,5%.

Randstad noteerde vandaag ex-dividend. Gecorrigeerd hiervoor pakte het aandeel van de uitzender de koppositie met een winst van 0,9%. Heineken klom 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen koerste TomTom 0,3% lager. De navigatieproducent heeft een nieuw kastje op de markt gebracht. Koploper Altice Europe ging 2,9% vooruit.

Op de lokale markt dook AND 13,7% omlaag. De kaartenmaker zag de omzet afgelopen jaar dalen en leed opnieuw verlies.

DPA stal de show met een koerssprong van 10%. De detacheerder wist de omzet en winst in 2018 op te voeren en is ,,optimistisch over de resultaten'' voor dit jaar.

Wilt u weten hoe u zich met goud kan beschermen tegen dreigende donkere wolken. Volg vanavond gratis seminar met experts van Gold Republic. Klik hier om in te schrijven.