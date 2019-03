Brexit-soap houdt belegger aan zijlijn

De AEX sloot 0,3% lager op 543,7 punten. De AMX ging 0,5% achteruit naar 751,1 punten.

Het beeld op de overige Europese beurzen was gemengd. De Duitse DAX sloot 0,1% hoger en de Franse CAC 40 verloor 0,1%.

De Amerikaanse beursgraadmeters stonden bij sluiting van de Europese beurzen licht lager.

Het pond zakte 0,7% tegenover de euro, nadat parlementsvoorzitter John Bercow herhaalde dat de Brexit-deal van premier Theresa May pas na aanpassing weer in stemming kan worden gebracht.

Vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp van Fintessa stelt dat de beurzen zich nu in een tussenfase bevinden. „We hebben een schitterende start van het jaar gehad, maar de richting is nu al een paar weken zijwaarts. Op korte termijn kunnen de handelsbesprekingen tussen de VS en China en de ontwikkelingen rond de Brexit voor beweging zorgen. Vanaf half april zal de focus op de bedrijfscijfers liggen.”

Nijkamp maakt zich niet al te veel zorgen over de economie. „De negatieve rentecurve in de VS is weliswaar een signaal van een mogelijke recessie, maar recente economische berichten wijzen slechts op een groeivertraging. De lage werkloosheid geeft ons ook niet het idee dat een recessie nabij is.”

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen vindt de recessieangst eveneens overdreven. „We moeten goed luisteren naar de obligatiemarkten. Maar de huidige situatie is uitzonderlijk vanwege de aankopen door de centrale banken. De belangrijke inkoopmanagersindices in de VS zijn ook nog altijd vrij goed.”

Uitzendorganisatie Randstad eindigde in de AEX met een winst van 1,7% bovenaan, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan.

Galapagos steeg 0,6%. Het vooruitzicht dat de Amerikaanse partner Gilead nog dit kwartaal met belangrijke testresultaten van zijn reumamedicijn naar buiten komt, zorgt de laatste dagen voor grote koersschommelingen. Analist Versteeg mikt op vanavond na sluiting van Wall Street. „Afgaande op eerdere onderzoeksresultaten denk ik dat deze zullen wijzen op een goede werking en heel weinig bijwerkingen. Maar het blijft spannend.”

KPN en Ahold Delhaize eindigden met verliezen van 1,6% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen eindigde Basic-Fit met een plus van 1,7% aan kop. Distributeur B&S Group was met een min van 2,1% een achterblijver. Verlichtingsbedrijf Signify daalde 1,7%, na een nieuwe omzetwaarschuwing door de Duitse rivaal Osram.

Op de lokale markt stal DPA stal de show met een koerssprong van 7,7%. De detacheerder wist de omzet en winst in 2018 op te voeren en is ,,optimistisch over de resultaten'' voor dit jaar.

AND dook 12% omlaag. De kaartenmaker zag de omzet afgelopen jaar dalen en leed opnieuw verlies.

Kardan verloor 10%. Door een verdubbeling van het jaarverlies kampt de investeerder nu met een negatief eigen vermogen.

Probiodrug steeg in reactie op de gepresenteerde jaarcijfers 2,5%. In de afgelopen twaalf maanden was de beurswaarde van het biotechnologiebedrijf 80% gekrompen.

Wilt u weten hoe u zich met goud kan beschermen tegen dreigende donkere wolken. Volg vanavond gratis seminar met experts van Gold Republic. Klik hier om in te schrijven.