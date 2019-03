ING en Aegon trekken AEX omlaag

De AEX stond om half één 0,3% lager op 543,6 punten. De AMX ging 0,3% vooruit naar 754,5 punten.

Elders in Europa was het beeld gemengd. De Duitse DAX won 0,2% en de Frans CAC 40 schommelde rond het slot van woensdag.

Na de verliezen van 0,1 tot 0,6% op woensdag wezen de indexfutures op een vlakke tot iets hogere start van de Amerikaanse beursindices om half drie vanmiddag.

Vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp van Fintessa stelt dat de beurzen zich nu in een tussenfase bevinden. „We hebben een schitterende start van het jaar gehad, maar de richting is nu al een paar weken zijwaarts. Op korte termijn kunnen de handelsbesprekingen tussen de VS en China en de ontwikkelingen rond de Brexit voor beweging zorgen. Vanaf half april zal de focus op de bedrijfscijfers liggen.”

Nijkamp maakt zich niet al te veel zorgen over de economie. „De negatieve rentecurve in de VS is weliswaar een signaal van een mogelijke recessie, maar recente economische berichten wijzen slechts op een groeivertraging. De lage werkloosheid geeft ons ook niet het idee dat een recessie nabij is.”

Galapagos stond in de AEX met een winst van 1,8% bovenaan. Het vooruitzicht dat het biotechnologiebedrijf één dezer dagen met belangrijke testresultaten naar buiten komt, zorgt de laatste dagen voor grote koersschommelingen.

Randstad won 1,1%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan.

De financiële instellingen ING en Aegon stonden met verliezen van 1,3% en 1,2% onderaan, door de aanhoudende druk op de obligatierentes.

Bij de middelgrote fondsen ging Basic-Fit met een winst van 2,9% aan kop. Takeaway volgde met een plus van 1,2%.

TomTom ging 0,2% vooruit. De navigatieproducent heeft een nieuw kastje op de markt gebracht.

Op de lokale markt stal DPA stal de show met een koerssprong van 9%. De detacheerder wist de omzet en winst in 2018 op te voeren en is ,,optimistisch over de resultaten'' voor dit jaar.

AND dook 10% omlaag. De kaartenmaker zag de omzet afgelopen jaar dalen en leed opnieuw verlies.

Kardan verloor 5%. Door een verdubbeling van het jaarverlies kampt de investeerder nu met een negatief eigen vermogen.

Probiodrug verloor in reactie op de gepresenteerde jaarcijfers nog eens 1,8%. In de afgelopen twaalf maanden was de beurswaarde van het biotechnologiebedrijf al 80% gekrompen.

