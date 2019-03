Swedbank maakt excuses om communicatie

Swedbank staat al geruime tijd onder druk door onderzoeken naar mogelijk witwassen via het financiële concern. De bank wordt in verband gebracht met het witwasschandaal bij de Deense branchegenoot Danske Bank, na onthullingen van de Zweedse televisiezender SVT. Vorig jaar werd bekend dat Danske van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt.

Idermark noemde de afgelopen weken ,,een dramatische periode'' waarin het vertrouwen ,,zware klappen'' heeft gekregen. Hij beloofde dat de bank volledige openheid zal geven aan onderzoeken en aan alle regels rondom het in de gaten houden van witwassen te zullen voldoen. Volgens Idermark houdt Swedbank nu al 24 uur per dag alle transacties in de gaten, maar kunnen banken maar een deel van de witwasketen controleren.

Inval

De opmerkingen van Idermark en het vertrek van Bonnesen komen een dag na een inval van de Zweedse autoriteiten op het hoofdkantoor van Swedbank. Die acties vielen samen met een verbreding van het onderzoek naar Swedbank. De financiële opsporingsdienst gaat nu ook na of de bank zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, en of regels over handelen met voorkennis zijn overtreden.

Meerdere aandeelhouders van Swedbank zeiden voor de aandeelhoudersvergadering van donderdag echter al tegen decharge voor Bonnesen te zullen stemmen, waarmee bestuurders normaal gesproken worden ontheven van aansprakelijkheid over het voorbije boekjaar. De topvrouw wordt in ieder geval tijdelijk opgevolgd door financieel topman Anders Karlsson, die de functie gaat combineren. Naar een permanente opvolger voor Bonnesen is een procedure in werking gezet.

Witwasaffaires zorgen de laatste jaren voor veel onrust in de financiële sector. In Nederland trof ING vorig jaar een recordschikking met het OM van 775 miljoen euro, omdat maatregelen tegen witwassen via de bank jarenlang tekortschoten. Rabobank schikte begin vorig jaar al voor 298 miljoen euro een zaak in de Verenigde Staten. Toezichthouder De Nederlandsche Bank tikte onlangs Triodos Bank op de vingers, omdat die te weinig zou doen tegen witwassen.