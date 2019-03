IJslandse prijsvechter WOW stopt vluchten

WOW air kan niet direct zeggen hoeveel Nederlanders getroffen zijn. De maatschappij was sinds dinsdag met potentiële investeerders in gesprek.

Onder meer een fusie met rivaal Icelandair werd besproken, maar dat kwam er niet van. Passagiers wordt aangeraden om beschikbare vluchten bij andere maatschappijen te onderzoeken.

Topman Skúli Mogensen praatte onder meer ook met investeerder Indigo Partners. Eerder deze week won hij nog wat tijd voor WOW air door met obligatiehouders af te spreken dat die lening kon worden omgezet in aandelen.

"We hebben geen tijd meer"

„We hebben geen tijd meer en het is helaas niet gelukt om nieuwe financiering voor het bedrijf te vinden”, schreef Mogensen aan zijn personeel. „Ik zal het mezelf nooit vergeven dat ik niet eerder actie heb ondernomen.”

WOW werd in 2011 opgericht en voerde haar eerste vluchten uit in mei 2012. Afgelopen jaar vervoerde het bedrijf 3,5 miljoen passagiers. De luchtvaartmaatschappij met haar opvallende paarse vliegtuigen had zo’n duizend man personeel in dienst. Vanuit Reykjavik voerde het bedrijf vluchten uit naar twintig Europese bestemmingen en zes locaties in Canada en de Verenigde Staten.

Het is nog onduidelijk of WOW een doorstart kan maken. De IJslandse maatschappij is niet de enige vliegtuigmaatschappij die de laatste maanden in zwaar weer is geraakt. Onder meer het Belgische VLM, het Duitse Germania en de Britse Flybmi moesten de deuren sluiten.