Groot pakket aandelen Acomo verhandeld

In totaal betrof het, via een zogeheten blocktrade, 99.684 aandelen Acomo die zijn verhandeld voor een prijs van 19,54 euro per stuk. Bloomberg wijst er daarbij op dat op basis van recente data er in totaal acht partijen zijn die minimaal 99.684 aandelen Acomo bezitten.

Het aandeel Acomo stond donderdag omstreeks 11.40 uur onveranderd op 19,54 euro.