’Oranje Spanje is echt dramatisch’

Toeristen en dagjesmensen op het strand van El Campello aan de Costa Blanca Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - Vele duizenden Nederlandse zijn gestrand in Spanje. Maandag zette Nederland Spanje in verband met corona op ’oranje’ wat betekent dat reizen wordt afgeraden. Het is de zoveelste harde klap voor de reiswereld nadat de afgelopen weken het aantal besmettingen in een aantal vakantielanden toenam.