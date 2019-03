Economisch vertrouwen eurozone licht gedaald

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van een bijgestelde 106,2 in februari naar 105,5 deze maand. Economen hadden gemiddeld een stand van 105,9 voorspeld.

Volgens de commissie was sprake van een duidelijke daling van het vertrouwen in de industrie, en in minder mate in de dienstensector. In de detailhandel en bouw verbeterde het sentiment. Bij consumenten was het vertrouwen vrijwel onveranderd.