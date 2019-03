Nieuwe baas voor Signify Benelux

Van der Plas begon haar carrière bij Philips in 2013 als marketingdirecteur Consumer Lighting. Eerder bekleedde ze posities in marketing en sales bij onder anderen General Electric. Eind 2017 werd ze Marketing Director Benelux van het inmiddels verzelfstandigde Philips Lighting, dat zijn naam wijzigde in Signify.

Van der Plas begint aan haar nieuwe functie per 1 april.