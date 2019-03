Miljoenenboete voor Goldman Sachs

Dat meldt de Financial Times donderdag na de boete van de Britse waakhond voor de financiële sector.

De Amerikaanse bank stapelt terechtwijzingen. De Amerikaanse financiële toezichthouder Federal Reserve heeft twee bankiers van Goldman Sachs half maart een verbod opgelegd om ooit nog in de bankensector te werken.

Fraudezaak

De bankiers waren betrokken bij een grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB.

Goldman Sachs krijgt mogelijk nog te maken met miljarden aan boetes. De Amerikaanse zakenbank sloot grote deals voor 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië.

De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.

