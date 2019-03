Helft Nederlanders overweegt nieuwe baan bij ongelijk loon man en vrouw

Want van alle Europese werknemers stelt zes op de tien dat zij op zoek gaan naar een nieuwe job bij ongelijk loon, blijkt uit onderzoek van hr- en salarisdienstverlener ADP onder 10.000 Europese werknemers.

Nederlanders zijn ook wat minder doortastend bij een gebrek aan salarisemancipatie. Want maar 10% geeft aan zeker een andere baan te zoeken in dat geval, terwijl dat elders in Europa 19% is.

Het plan van politieke partijen SP, GroenLinks, PvdA en 50Plus om bedrijven zelf inzicht te laten geven in de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, stuit onder Nederlandse werknemers op weinig enthousiasme. Slechts 11% vindt het nodig dat zijn bedrijf openheid geeft over de salarissen. In de rest van Europa is dat 27%.