Chalet op wielen toch onroerend goed

Het dilemma kwam naar voren in een rechtszaak rond de verkoop van het huisje. De deal was niet doorgegaan en de koper eiste zijn aanbetaling van €2600 terug. Over die aanbetaling was niets schriftelijk vastgelegd.

De verkoper hielde de koper aan de afspraak en weigerde terugbetaling. Volgens hem gold niet de harde eis van een schriftelijke overeenkomst die bij een normale huizenkoop hoort. Het chalet had wielen en was dus een roerend object, stelde hij.

In de rechtszaak bepaalde het Hof dat het chalet wel onroerend was. Weliswaar zaten er wielen onder, maar die waren onzichtbaar omdat het chalet tot aan de grond was afgewerkt. Rondom het chalet bevond zich een tuin en het huisje was aangesloten op de riolering en op gas, water en elektriciteit. Daaruit leidde het hof af dat het bestemd was om duurzaam ter plaatse te blijven. Dat het chalet in theorie verrijdbaar was, deed daarom niet ter zake.

De verkoper kreeg zijn aanbetaling terug omdat er geen door beide partijen ondertekend geschrift was, zoals vereist bij het sluiten van een koopovereenkomst van een onroerende zaak.

De zaak werd beschreven door jurist Matthijs Roos op het juridisch platform Legalmatters.com.