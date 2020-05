Branson zoekt investeerders om Virgin Atlantic overeind te houden

Zo gaat Branson onder meer bijeenkomsten organiseren om potentiële investeerders over de streep te trekken bij hem aan boord van Virgin te stappen, meldt The Financial Times maandag.

Om de geldpositie bij Virgin Atlantic te verbeteren heeft Branson ook een andere stap gezet. Hij wil een belang in ruimtevaarttak Virgin Galactic met een waarde van $500 miljoen via Credit Suisse verkopen. Deze aandelen zijn sinds de beursgang al flink in waarde vermeerderd.

Daarnaast heeft Virgin Atlantic bij de Britse overheid voor steun aangeklopt. De luchtvaartmaatschappij zou volgens bronnen 500 miljoen pond hebben gevraagd.

Net als veel Europese luchtvaartmaatschappijen gaat Virgin Atlantic zwaar gebukt onder de coronamaatregelen, waardoor een groot deel van de vloot geparkeerd staat.