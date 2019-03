'Iliad-kopstuk handelde met voorkennis'

Iliad bracht eind juli 2014 vergeefs een bod uit op een meerderheidsbelang in T-Mobile US, waarmee de Fransen voet aan de grond wilden krijgen op de Amerikaanse markt. Enkele weken daarvoor verkocht de toenmalige topman Maxime Lombardini van Iliad, hij is er nu voorzitter, een aantal aandelen van zijn vriendin. Na de bekendmaking van het bod zakten aandelen Iliad op de beurs in Parijs.

Iliad wordt er ook van beticht te lang te hebben gewacht met de bekendmaking van de interesse in zijn branchegenoot, schrijft het bedrijf op zijn site. Het telecombedrijf en Lombardini spreken de beschuldigingen tegen. De waakhond eist boetes van 1 miljoen euro voor Lombardini en 500.000 euro voor Iliad.