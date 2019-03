ING raakt betalingsverkeer Staat kwijt

Minister Wopke Hoekstra van Financiën had de Tweede Kamer eerder al toegezegd te kijken naar een nieuwe aanbesteding voor huisbankier van de Staat. Het huidige contract bood echter geen mogelijkheden om de opdracht voortijdig in te trekken als straf voor de tekortkomingen bij ING om witwaspraktijken te voorkomen.

Nieuwe aanbesteding

„Rekening houdend met de voorbereidingstijd voor een nieuwe aanbesteding van een jaar, heb ik besloten om voor het betalingsverkeer van het Rijk (het betalingsverkeer van departementen en diensten) een nieuwe aanbestedingsprocedure op te starten”, schrijft Hoekstra vandaag echter in een brief aan de Kamer. In het nieuwe contract wordt de optie meegenomen om in gevallen zoals die bij ING het contract wel te kunnen opzeggen.

Een nieuwe aanbesteding wil echter niet zeggen dat ING niet opnieuw het betalingsverkeer voor de overheid gaat verzorgen. Hoekstra zegt ’de mogelijkheden te hebben verkend’ om banken uit te sluiten die in het kader van witwasproblematiek strafrechtelijk hebben geschikt met het Openbaar Ministerie, zoals ING vorig jaar voor €775 miljoen deed. Europese aanbestedingsregels verbieden dit echter. Zodoende mag ING zich gewoon inschrijven bij de nieuwe aanbesteding.

Waarschuwing

Hoekstra kondigt wel aan dat hij uitsluiting op basis van een ’ernstige beroepsfout’ bij toekomstige aanbestedingen van het betalingsverkeer nader gaat uitwerken. Dit als waarschuwing voor banken om geen scheve schaats te rijden in hun wettelijke plicht als ’poortwachter’.

Een gegeven is wel dat het voor Hoekstra politiek lastig te verkopen is als ING bij de aanbesteding als winnaar uit de bus komt. Een ander feit is dat niet elke bank de omvang en diensten biedt om het betalingsverkeer voor de Staat te verrichten. Opvallend is dat de bewindsman de laatste tijd vooral ABN Amro inzet bij grote opdrachten. Zonder aan te besteden werd de bank die nog voor meer dan 50% in staatshanden is bijvoorbeeld ingezet bij de aankoop van aandelen in luchtvaartmaatschappij Air France-KLM