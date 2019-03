'Wall Street gaat vrijwel vlak openen'

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer zijn voor handelsoverleg in de Chinese hoofdstad aangekomen. Zij gaven aan uit te kijken naar ,,productieve ontmoetingen'' met Chinese onderhandelaars.

Voorbeurs kwam een nieuw cijfer naar buiten over de economische groei in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal van 2018. De groei van 's werelds grootste economie bedroeg 2,2 procent op jaarbasis. Bij een eerdere raming werd een vooruitgang met 2,6 procent gemeld. Economen hadden gemiddeld een bijstelling tot 2,3 procent voorspeld.

Yogakleding

Verder bleek dat het aantal eerste uitkeringsaanvragen in de VS vorige week met 5000 is gedaald tot 211.000. Kort na opening van de handel worden nog gegevens gemeld over de voorlopige woningverkoop in de VS.

De maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica lijkt een flinke koerssprong te gaan maken dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en goede winstprognoses voor het hele lopende boekjaar. Andere bedrijven die met resultaten kwamen, waren bijvoorbeeld zakelijk dienstverlener Accenture en PVH, het moederconcern van modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger.

Wabco

Ook is er overnamenieuws. De Amerikaanse producent van rem- en besturingssystemen voor commerciële voertuigen Wabco wordt door circa 7 miljard dollar overgenomen door de Duitse autotoeleverancier ZF Friedrichshafen.

De beurzen in New York sloten woensdag in het rood, mede door druk op de chipsector. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.625,59 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2805,37 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,6 procent kwijt op 7643,37 punten.