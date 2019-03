Topman deurwaarder GGN vertrekt

In een interne mail, in handen van De Telegraaf, zijn GGN-medewerkers eerder vandaag al op de hoogte gesteld. „Het is tijd voor hem om het stokje door te geven”, is de boodschap van het bedrijf.

Saneren

Onder Van Loon moest GGN flink saneren. Van de 28 kantoren zijn er nog maar tien over, en vorig jaar ging er een streep door betaald overwerk. Honderd van de 700 medewerkers verloren hun baan.

In de GGN-mail heet het dat Van Loon „heeft leidinggegeven aan een omvangrijke transitie”. Meer dan een handvol deurwaarders is aan het einde van die ’omvangrijke transitie’ zelf al opgestapt, voor nog eens twaalf werd vorig jaar voor de derde keer ontslag aangevraagd bij het UWV.

Uitkopen

De redenen voor die grootscheepse reorganisatie: schuldeisers gaan lang niet altijd meer naar de rechter om hun geld te krijgen, waardoor ook deurwaarders minder werk hebben. Daarbij willen sommige aandeelhouders van GGN weg uit de vennootschap, maar heeft het bedrijf bij lange na niet genoeg geld in kas om ze allemaal uit te kopen.

Uitzicht op verbetering is er nauwelijks: vorig jaar leed GGN €1,8 miljoen verlies, en in de eerste helft van dit jaar daalde de omzet. Cijfers over heel 2018 zijn er nog niet, maar de marktomstandigheden blijven ’uitdagend’, aldus de woordvoerder.

Ad interim

In 2019 moet een kleiner en sterker GGN betere resultaten boeken. Dat gaat gebeuren onder Rinus van Etten, die al bestuurder bij GGN was en nu ad interim ceo wordt.