Wall Street opent licht in de plus

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken in Peking en wat macro-economische gegevens. De maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica sprong ruim 14 procent omhoog, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en goede winstprognoses voor het hele boekjaar.