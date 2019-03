Turkse lira zakt op geldzorgen Istanbul

In aanloop naar de Turkse verkiezingen dit weekend voor de regio’s, daalde de lire met nog eens 5%. Tegen de dollar staat de munt op 0,1791, het is de tweede maand op rij van verzwakking.

De grootste beurs van Turkije staat over vijf dagen bekeken op donderdag bijna 7% lager.

Bekijk ook: Vrije val Turkse lira zet door

Woensdag dumpten beleggers al obligaties en aandelen. Het zogeheten overnight-tarief om lira te kunnen lenen kwam boven de 1000% uit.

Ⓒ AFp

Die 1000% vergoeding wordt veroorzaakt door de druk vanuit de centrale bank op Turkse particuliere banken om geen geld uit te lenen aan investeerders die short willen gaan, ze proberen de munt naar beneden te speculeren.

Beleggers kunnen door de 1000% lopende valutatransacties niet, of alleen tegen enorm hoge kosten, afsluiten.

Export goedkoper

Met die teruggang van de munt tegen de dollar is export uit Turkije en vakantie vieren in land goedkoper geworden. Maar op veel export liggen sancties van de Verenigde Staten.

Het Turkse bbp ging over het vierde kwartaal van 2018 met 3% terug, sterk afwijkend van afgelopen kwartalen. De officiële werkloosheid is 12,3% van de beroepsbevolking geworden. De rente op tienjaars staatsschuld is 16%.

Bekijk ook: Turkije vervalt in recessie

Eind 2018 zakte Turkije, dat door sancties wordt getroffen, in een formele economische recessie weg, nadat zijn munt in augustus instortte.

Torenhoge rentes

Volgens kredietbeoordelaar S&P ontkomt Turkije dit jaar niet aan een economische krimp, vooral onder druk van de zwakke lira. Zijn kredietstatus zakte naar B+.

Begin februari bevestigde de centrale bank de beleidsrente waartegen het voor een week uitleent op nog eens 24%.

President Erdogan had Turken eerder opgeroepen hun lira niet in te ruilen om de munt sterk te houden.

Analisten zien in reactie dat veel Turken bezittingen verkopen om zo aan geld te komen.

Bekijk ook: Goedkope Turkse lira geliefd

De financiële toezichthouder Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verwijt zakenbank JPMorgan Chase via onjuiste informatie een run op de lira te hebben veroorzaakt. President Erdogan dreigt met maatregelen tegen bankiers met „misleidende” en „manipulatieve” voorspellingen.

De neergang maakt dat Turkije nu van alle opkomende landen voor beleggers het goedkoopst is geworden. Beleggers drukken vaak op de verkoopknop, maar volgens Bloomberg zijn er genoeg bedrijven die hun winstverwachtingen verhogen.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.