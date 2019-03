Samsungs opvouwbare telefoon komt begin mei

Samsung kondigde de telefoon in november vorig jaar aan en toonde eind februari voor het eerst een exemplaar aan de buitenwereld. Enkele dagen daarna presenteerde ook Huawei een opvouwbare telefoon die het nog dit jaar op de markt zal brengen. Tijdens het Mobile World Congress maakten diverse bedrijven bekend dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van telefoons waarvan het scherm opgevouwen kan worden.

Het model van Samsung heeft een opvouwscherm dat via een scharnier in het midden kan dichtgeklapt en een klein scherm op een van de buitenkanten. Het toestel krijgt een vanafprijs van €2020. Wanneer de opvouwbare Huawei Mate X, die is aangekondigd voor €2299 verkrijgbaar zal zijn, is nog niet bekend.