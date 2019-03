DNB-baas Klaas Knot. Ⓒ Anko Stoffels

Nu minister Koolmees ’een handreiking’ heeft gedaan, moeten de vakbonden in beweging komen om het pensioen te hervormen, stelt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Als banktoezichthouder maakt hij zich zorgen dat drugsgeld via Nederland wordt witgewassen: „Ons bankwezen is kwetsbaar.”