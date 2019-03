'Unilever dingt mee naar huidzorgtak Nestlé'

De Nederlands-Britse fabrikant van voedingsmiddelen, wasmiddel en verzorgingsproducten Unilever was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De consumentenlijn binnen de huidzorgtak van Nestlé omvat merken als Proactiv en Cetaphil. Het Zwitserse Nestlé wil daarnaast ook zijn medische producten binnen de divisie afstoten. Zowel Unilever als Colgate hebben niet per se interesse in die producten, maar zouden in samenwerking met een investeerder mogelijk wel beide delen kunnen overnemen. De gehele huidverzorgingstak moet 8 miljard tot 10 miljard dollar opleveren.