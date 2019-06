„Heb je je bureau al opgeruimd”, zegt collega Martin Visser die het pensioenoverleg op de voet volgt. „Nu je eerder met pensioen moet”, verduidelijkt hij. Verschrikt kijk ik op: ik wil helemaal niet met pensioen. En al helemaal niet eerder dan ik gedacht had. De actie van de vakbonden voor een vroeger pensioen kan me gestolen worden. Het kost me mijn baan en de Nederlandse staat veel geld.