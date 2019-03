Donkere boodschap Osram raakt Signify

Osram grossiert in de winstwaarschuwingen. Ditmaal zag het Duitse verlichtingsbedrijf aanleiding de omzetprognose te verlagen van een minimale groei naar een daling van 11 tot 14%. In reactie hierop zakte de beurskoers met 7%, waarmee het verlies over een periode van twaalf maanden tot bijna 50% opliep.

De winstwaarschuwing deed Signify ruim 3% dalen, uit vrees dat het voormalige Philips-onderdeel dit jaar ook minder zal presteren dan eerder gedacht.