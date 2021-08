Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel: Pony Ma: verlegen nerd van WeChat die astronaut wilde worden

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Peking - De Chinese multimiljardair Ma Huateng (49) is in korte tijd miljarden verloren door een aanval tegen monopoliepraktijken in China. Opvallend, aangezien de oprichter van het gaming- en sociale mediabedrijf Tencent Holding bekend staat als braafste jongen in de klas.