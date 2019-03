Altice houdt last van Franse concurrentie

Het in Amsterdam genoteerde bedrijf zag zijn operationele winst (ebitda) in het vierde kwartaal zakken van 1,5 miljard euro een jaar eerder naar krap 1,3 miljard euro. Het resultaat was iets minder dan waar analisten op rekenden.

De vier aanbieders van mobiele telefonie in Frankrijk zijn in een flinke prijzenslag verwikkeld. Dochterbedrijf SFR kreeg er weliswaar relatief veel klanten bij, maar zag zijn inkomsten uit abonnementen dalen, doordat per gebruiker minder geld in het laatje kwam. De totale omzet van Altice kwam uit op 3,6 miljard euro, tegenover 3,7 miljard euro een jaar eerder.