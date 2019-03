Sterke winstdaling investeerder HAL

Volgens HAL is die daling voor een groot deel het gevolg van het aandeel in de buitengewone lasten bij Boskalis (voornamelijk afwaarderingen). De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en op de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, daalde in 2018 met 638 miljoen euro. Die daling is voornamelijk het gevolg van een lagere beurswaarde van GrandVision en Boskalis.

De nettovermogenswaarde was eind december ruim 11,2 miljard euro. Een jaar eerder was de nettovermogenswaarde nog 12,1 miljard euro.

HAL is van plan een dividend uit te keren van 5,30 euro per aandeel. Daarvan wordt de helft in contanten en de helft in aandelen voldaan. Voor 2017 werd een dividend uitgekeerd van 6,20 euro per aandeel.