Brill sluit zwaar jaar af met positieve noot

Brill kwam in het najaar van 2018 nog met een omzet- en winstwaarschuwing, maar wees toen al op het belang van de laatste maanden van het jaar. De omzet zakte over het hele jaar bezien uiteindelijk met 1,2 procent tot 36 miljoen euro, vooral door negatieve wisselkoerseffecten. Op eigen kracht was de omzet stabiel. De omzet was daarmee in lijn met de laatste voorspellingen van het bedrijf.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) was ondanks een daling van 12 procent tot 3,6 miljoen euro iets hoger dan verwacht. De nettowinst zakte van 2,3 miljoen naar 1,6 miljoen euro. Die daling had volgens Brill met name te maken met een stijging van de personeelskosten en andere operationele uitgaven. De daling werd wel enigszins tegengegaan door een kostenbesparingsplan dat bijna een jaar geleden werd gelanceerd.

Brill doet geen concrete voorspellingen voor de toekomst, maar zegt ,,voorzichtig optimistisch" te zijn over 2019. Dat hangt onder meer af van de brexitontwikkelingen. De brexit zou tot vertraagde leveringen kunnen leiden, omdat Brill voor sommige titels een magazijn in het Verenigd Koninkrijk heeft.