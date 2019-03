’Nederland moet bibberen voor Brexit’

In 2016, bij de vorige meting van S&P, stonden ’we’ nog op de zevende plaats. Nu zijn alleen Ierland en Luxemburg nog gevoeliger voor de gevolgen van de Brexit. S&P noemt die stijging „de meest opmerkelijke verschuiving in de ranglijst”.

De reden voor die opmars is dat Nederland flink meer exporteert naar het Verenigd Koninkrijk dan drie jaar geleden, en dat Nederlandse banken nog altijd zeer gevoelig zijn voor Britse schommelingen. Het Britse parlement stemt vrijdagavond nog één keer over de Brexit-deal die premier May met Brussel is overeengekomen. Haalt dat akkoord het voor de derde keer niet, dan dreigt een harde Brexit.