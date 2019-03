AH test robotauto voor boodschappen

Het is de bedoeling dat je in de toekomst met een app bestellingen doet bij AH to go en dat het automatische autootje je dan je boodschappen komt brengen. Voorlopig is de robot nog niet op de weg te zien. Daarvoor moet wet- en regelgeving worden aangepast.

Albert Heijn gaat het karretje komende zomer testen op de techcampus in Eindhoven. „Zo kun je door blijven werken terwijl het autootje je lunch komt brengen”, zegt Albert Heijn. Maar het robotkarretje heeft ook andere voordelen. Het kan tot 90% in de transportkosten schelen, aldus de Oostenrijkse bouwer TeleRetail op zijn website.