Opgeleefde dollar deelt tik uit aan euro

De hernieuwde animo om in de als veilige haven beschouwde Amerikaanse munt te stappen, werd aangewakkerd door de opgelaaide zorgen over de economische pijn die het coronavirus veroorzaakt.

Het vooruitzicht van het IMF dat de wereldwijde economie door de coronacrisis dit jaar flink zal gaan krimpen, gaf daarbij de dollar een steun in de rug.

De dollar is de laatste weken bezig met een sterke opmars vooral nadat in veel landen beperkende maatregelen werden ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. Vooral Amerika en het Verenigd Koninkrijk gaan zwaar gebukt onder het groot aantal besmettingsgevallen.

Valutatexperts gaan er van uit dat de Amerikaanse munt op korte termijn bij een doorbraak van de steun $1,07 de euro nog verder onder druk zal komen. Halverwege februari stond er voor het valutapaar nog een stand van $1,14 op de borden. Vorige maand werd nog een dieptepunt van onder de $1,07 aangetikt.