Groen Wall Street op optimisme handelsoverleg

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine plussen gesloten. Beleggers waren voorzichtig optimistisch over de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken in Peking, al kunnen die volgens een Witte Huis-adviseur wel maanden gaan duren. Verder stond maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica in de aandacht dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en goede winstprognoses voor het hele boekjaar.