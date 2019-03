Topman Wells Fargo per direct weg

Zijn taken worden per direct overgenomen door Allen Parker, de hoogste juridische functionaris van het bedrijf, staat in een persbericht dat na het sluiten van de beurs in New York naar buiten is gekomen. Sloan heeft 31 jaar bij Wells Fargo doorgebracht.

Sloan en Wells Fargo stonden al een tijdje onder grote druk van de Amerikaanse politiek en van toezichthouders. De bank heeft zich in het verleden schuldig gemaakt aan het openen van talloze spookbankrekeningen. Om die reden stapte Sloans voorganger John Stumpf in 2016 op. Toch mag Wells Fargo nog altijd, tot zeker het eind van dit jaar, maar beperkt groeien.

Elizabeth Warren, een prominente politicus aan de kant van de Democraten, riep de centrale bank Federal Reserve deze week ook op om die groeibeperking pas weg te nemen als Sloan zou opstappen. Hij was immers een insider, en zou daarom de bank niet op het juiste spoor kunnen krijgen. Opmerkelijk genoeg had Warren Buffett, met 9% de grootste aandeelhouder van Wells Fargo, vandaag nog zijn vertrouwen in Sloan uitgesproken.

Direct na het naar buiten komen van het persbericht gingen de aandelen Wells Fargo in de handel nabeurs 2,8% omhoog.