Optimisme handelsoverleg stuwt Nikkei

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,8 procent hoger op 21.205,81 punten. De Japanse hoofdindex daalde deze week 1,9 procent en verloor 0,8 procent in maart. In het eerste kwartaal steeg de Nikkei bijna 6 procent. Telecomconcern SoftBank en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de index, klommen 1,9 en 0,9 procent.

Daiichi Sankyo maakte een koerssprong van bijna 16 procent en bereikte de dagelijkse stijgingslimiet. Het Japanse farmaceutische concern tekende een samenwerkingsovereenkomst met zijn Britse branchegenoot AstraZeneca voor de ontwikkeling en verkoop van Daiichi's kankermedicijn trastuzumab deruxtecan. De deal heeft een potentiële waarde van miljarden dollars.

De beurs in Shanghai dikte tussentijds 2,8 procent aan en stevent af op het beste kwartaal sinds 2014. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer zijn voor handelsoverleg in Peking aangekomen. Volgens de Amerikanen zouden de Chinezen bereid zijn meer water bij de wijn te doen om tot een akkoord te komen. De Hang Seng in Hongkong steeg 0,9 procent en de Kospi in Seoul klom 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,1 procent hoger het weekeinde in.