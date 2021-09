Metaalpensioenfonds PME verkoopt alle beleggingen in olie en gas

Dat laat het pensioenfonds vrijdag weten. Het vijfde grote pensioenfonds van ons land had de beleggingsportefeuille in olie- gasbedrijven al flink afgebouwd, maar is dus nu helemaal met deze beleggingen gestopt.

„Alles wijst dezelfde kant op, wereldwijd moet en gaat de CO2-uitstoot de komende tien jaar drastisch naar beneden”, zegt Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME. „De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen. Daarom gaan we meer beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag.”

Het pensioenfonds noemt de roep om aanpak van klimaatverandering evident. Volgens PME laten de rechterlijke uitspraken in de Urgenda- en Shell-zaak zien dat internationale klimaatafspraken niet vrijblijvend zijn.

De verkoop van fossiele beleggingen beïnvloed het verwachte totale rendement niet, stelt PME. Er is volgens volgens bestuurder Marcel Andringa, verantwoordelijk voor balans- en vermogensbeheer van PME, ook geen noemenswaardige impact op het risicoprofiel. „Integendeel, klimaatverandering is een reëel risico binnen onze beleggingsportefeuille, met deze stap willen we dat risico nog beter beheersen.”

PME pensioenfonds beheert de pensioenrechten van zo’n 630.000 (oud-)werknemers. Het belegd vermogen bedraagt circa €62 miljard.