Thales doet bod op Gemalto gestand

Voor de aandelen die nog niet in het bezit zijn van Thales wordt een na-aanmeldingstermijn van twee weken ingesteld per 1 april. Heeft Thales 95 procent van de stukken in handen dan volgt waarschijnlijk een zogeheten uitrookprocedure.

Als gevolg van de deal zullen de financiële resultaten van Gemalto per april in de boeken van Thales worden opgenomen. De beursnoteringen van Gemalto in Amsterdam en Parijs worden zo snel als mogelijk beëindigd. Een datum werd nog niet genoemd.

Thales lanceerde vorig jaar maart zijn officiële bod op Gemalto. De deal heeft een waarde van 4,6 miljard euro.