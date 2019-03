Forse winstsprong voor betwist Huawei

De nettowinst steeg tot het recordniveau van 59,3 miljard yuan, omgerekend 8 miljard euro. De omzet nam met bijna een vijfde toe tot omgerekend ruim 97 miljard euro, eveneens een nieuw hoogtepunt. Huawei tekende contracten voor levering van telecomapparatuur bij buitenlandse klanten voor 5G-netwerken en deed goede zaken met smartphones. Inmiddels is Huawei de op één na grootste verkoper van smartphones ter wereld.

Volgens de VS kunnen gegevens van smartphonegebruikers van Huawei makkelijk ingezien worden door Chinese veiligheidsdiensten. Washington roept bondgenoten dan ook op Huawei in de ban te doen. Daarnaast werd tot woede van Peking in Canada een topvrouw van het technologieconcern opgepakt op last van de VS. Ze wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran.