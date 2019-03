'Galapagos in schijnwerpers op Damrak'

Galapagos heeft een belangrijke horde genomen in de richting van het op de markt brengen van zijn ontstekingsremmer filgotinib. Het biotechbedrijf meldde in samenwerking met zijn onderzoekspartner Gilead dat de doelen in een belangrijke studie zijn behaald. Filgotinib is een potentiële blockbuster en miljarden waard. Het aandeel bewoog de laatste tijd al flink in aanloop naar de uitkomsten van het onderzoek en zal naar verwachting flink hoger openen.

Biotechnoloog Pharming kondigde aan een minderheidsbelang te willen nemen in zijn partner BioConnection. Dat is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de steriele afvulling van de ampullen met het Pharming-product Ruconest uit de gezuiverde werkzame stof. Het minderheidsbelang van Pharming heeft een waarde van 4,1 miljoen euro.

Ommekeer in november en december

Altice Europe kwam nog met cijfers. Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal viel wat lager uit dan analisten hadden verwacht. Het kabel- en telecombedrijf blijft last houden van de strenge concurrentie op de Franse markt en liet weten dat prijsverlagingen in de concurrentiestrijd de winstgevendheid onder druk zetten.

Investeerder HAL en wetenschappelijk uitgever Brill openden ook de boeken. HAL behaalde in 2018 een fors lagere winst. Brill wist het teleurstellende jaar 2018 met een positieve noot te sluiten. De belangrijke maanden november en december zorgden volgens het bedrijf voor een ommekeer en daarmee een stabilisering van de omzet.

Brexitdeal

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer zijn voor handelsoverleg in Peking aangekomen. Chinese onderhandelaars zijn volgens hun Amerikaanse gesprekspartners bereid meer water bij de wijn te doen om tot een akkoord te komen. Volgens topadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow zouden de gesprekken echter nog maanden kunnen duren.

Het Britse Lagerhuis buigt zich vrijdag over een deel van de overeenkomsten van de brexitdeal van premier Theresa May. De politieke verklaring over hoe de 'echtscheiding' uiteindelijk vorm moet krijgen, staat vrijdag niet op de agenda. Volgens Britse media is het erg onzeker dat de terugtrekkingsovereenkomst toch een meerderheid haalt. Het hele akkoord werd al twee keer verworpen door het parlement.

De euro noteerde op 1,1233 dollar, tegen 1,1223 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 59,47 dollar. Brent noteerde vlak op 67,82 dollar per vat.