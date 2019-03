'Galapagos kan nu echt cashen'

Galapagos voerde de onderzoeken uit met Gilead, een grote speler in de farmacie. De afspraken over de verkooprechten met de samenwerkingspartner voor filgotinib zijn volgens Versteeg gunstig voor Galapagos. Zo gaat de Nederlands-Belgische onderneming het middel in bepaalde Europese landen verkopen. Daarnaast strijkt Galapagos een flinke commissie op bij de verkoop van filgotinib door Gilead in de belangrijke Noord-Amerikaanse markt.

Het feit dat filgotinib met succes een fase 3-onderzoek heeft doorstaan, maakt het vrijwel zeker dat het middel uiteindelijk verkocht mag worden. Daardoor kleven aan het aandeel Galapagos minder risico's dan voorheen, legt Versteeg uit. Dat een in Amsterdam genoteerde biotechnoloog een fase 3-onderzoek succesvol afrondt, is volgens de marktkenner bovendien heel uitzonderlijk.

Best verkochte geneesmiddel

Uit de recente onderzoeken kwam ook naar voren dat filgotinib in bepaalde gevallen beter werkt dan reumamiddel en ontstekingsremmer Humira van AbbVie. Ook zou filgotinib minder bijwerkingen hebben. Dat zijn geen onbelangrijk punten, stipt Versteeg aan, want Humira is op dit moment het best verkochte geneesmiddel ter wereld.

InsingerGilissen hanteert een aanbevolen-advies voor Galapagos, bij een koersdoel van 130 euro. Het aandeel Galapagos sloot donderdag op 85,06 euro.