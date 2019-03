Marlboro grootste A-merk in supermarkt

Ⓒ ANP

ZALTBOMMEL (ANP) - De supermarktomzet van de honderd grootste A-merken is het afgelopen jaar met 2,9 procent gegroeid. Volgens marktonderzoeker IRI en Foodmagazine, die elk jaar de prestaties van A-merken meten, was sprake van de sterkste groei in tien jaar tijd. Sigarettenmerk Marlboro bleef met een omzet van ruim 477 miljoen euro de onbetwiste nummer één.