Kledingketen H&M krikt winst op

De brutowinst in de periode van 1 december tot eind februari steeg met 11 procent tot 25,5 miljard kroon, omgerekend 2,4 miljard euro. De nettowinst viel met omgerekend 77 miljoen euro wel lager uit, omdat een jaar eerder werd geprofiteerd van een meevaller door de Amerikaanse belastinghervormingen.

H&M was eerder al met omzetcijfers voor de afgelopen periode gekomen. De omzet klom met 10 procent tot 51 miljard kroon. Daarbij had H&M ook nog rugwind van wisselkoerseffecten. In lokale valuta ging de omzet 4 procent omhoog.