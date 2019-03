Beurs: AEX eindigt kwartaal in stijl

De AEX sloot 1% hoger op 549 punten. De AMX ging 1,9% vooruit naar 765,6 punten.

Elders in Europa stortten beleggers zich ook op aandelen. De Duitse DAX en Franse CAC 40 wonnen 0,8% respectievelijk 0,9%.

Optimisme over de handelsbesprekingen tussen de VS en China, die vandaag hervat zijn, hielpen het sentiment. Volgens topadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow kan het bereiken van een akkoord echter nog maanden op zich laten wachten.

Een derde poging van de Britse premier Theresa May om haar Brexit-deal door het parlement te loodsen, strandde vanmiddag. Dit zorgde voor een dompertje, maar beleggers lieten zich niet uit het veld slaan.

Portefeuillemanager Arjan Sweere van Antaurus betwijfelt of de sterke opmars van de beurskoersen in het eerste kwartaal de komende maanden een vervolg krijgt. „De draai in het beleid van de centrale banken hebben de afgelopen maanden voor een enorme stimulans gezorgd. Dit effect zal minder worden, omdat de rentes nauwelijks verder kunnen dalen.”

Sweere wijst ook op de aanhoudende signalen van een economische groeivertraging. „Deze kunnen de koersen de komende maanden drukken. Beleggers moeten vooral voorzichtig zijn met bedrijven die afhankelijk zijn van de economische groei.”

De ontwikkelingen rond de Brexit en het handelsoverleg tussen de VS en China zijn volgens hem minder belangrijk. „Positieve uitkomsten zullen de beurzen slechts kortstondig in vuur en vlam zetten.”

Galapagos knalde in de AEX maar liefst 22,2% omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op de melding van het biotechfonds dat een belangrijke horde is genomen richting het op de markt brengen van zijn ontstekingsremmer filgotinib, een potentiële blockbuster.

Betalingsverwerker Adyen en Aalberts Industries pakten er 2,6% en 2,3% bij. Verfproducent AkzoNobel behoorde met een 0,6% lager slot tot het handjevolle kleine verliezers.

Midkapper Altice Europe maakte een koerssprong van 26,3% nadat het kabelaar- en telecomconcern liet weten dit jaar betere resultaten te voorzien in de belangrijke thuismarkt Frankrijk. Metalenproducent AMG werd door beleggers 3,4% hoger gezet.

HAL dikte op de lokale markt 3,2% aan. De investeerder voorziet dit jaar betere resultaten.

Brill keek aan tegen een verlies van 0,8%. De wetenschappelijk uitgever sloot het teleurstellende jaar 2018 met een positieve noot af.

