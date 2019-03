Handelsoptimisme stuwt AEX

De AEX stond om drie uur 0,9% hoger op 548,5 punten. Op de laatste handelsdag in maart heeft de hoofdgraadmeter op kwartaalbasis en winst van 12,4% geboekt. De AMX ging 2% vooruit naar 765,9 punten.

Elders in Europa heerste er ook een uitgelaten stemming. De Duitse DAX en Franse CAC 40 wonnen 0,9%.

De Amerikaanse beurzen zijn hoger van start gegaan. Na een half uur handel stond de Dow Jones-index 0,4% hoger en de Nasdaq-index 0,5%.

In het Verenigd Koninkrijk wordt er weer een nieuwe bladzijde omgeslagen in de Brexit-soap. Het Britse Lagerhuis buigt zich vandaag over een deel van de overeenkomsten van de Brexitdeal van premier Theresa May. De politieke verklaring over hoe de ’echtscheiding’ uiteindelijk vorm moet krijgen, staat niet op de agenda. Volgens Britse media is het erg onzeker dat de terugtrekkingsovereenkomst toch een meerderheid haalt. Het hele akkoord werd al twee keer verworpen door het parlement.

Verder is de aandacht gericht op de handelsbesprekingen tussen Amerika en China. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer zijn in Peking aangekomen. Chinese onderhandelaars zijn volgens hun Amerikaanse gesprekspartners bereid meer water bij de wijn te doen om tot een akkoord te komen. Volgens topadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow zouden de gesprekken echter nog maanden kunnen duren.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat vooral de positieve signalen vanuit de handelsgesprekken tussen China en Amerika bijdroegen aan het positieve sentiment. Hij wijst er op dat vooral beleggers in Azië met vreugde daarop reageerden.

Van de Groep voorziet dat er na het prima eerste kwartaal nog meer in het vat kan zitten. „Beleggers worden beloond om meer risico te nemen, al zijn er nog wel wat slagen om de arm te houden, zoals de Brexit.”

Galapagos knalde in de AEX maar liefst 16,3% omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op de melding van het biotechfonds dat een belangrijke horde is genomen richting het op de markt brengen van zijn ontstekingsremmer filgotinib, een potentiële blockbuster.

Staalproducent Arcelor Mitttal steeg 2,9% geholpen door het toegenomen vertrouwen in een goede afloop in de handelsbesprekingen tussen China en VS. Aalberts Industries pakte er 2,6% bij.

Ahold Delhaize behoorde bij de schaarse dalers met een verlies van 0,5%.

Midkapper Altice Europe maakte een koerssprong van 24,3% nadat het kabelaar- en telecomconcern liet weten dit jaar betere resultaten te voorzien in de belangrijke thuismarkt Frankrijk. Staalproducent Aperam werd door beleggers 2,3% hoger gezet.

HAL dikte op de lokale markt 2% aan. De investeerder voorziet dit jaar betere resultaten.

Brill keek aan tegen een verlies van 0,8%. De wetenschappelijk uitgever sloot het teleurstellende jaar 2018 met een positieve noot af.

