Amsterdam krabbelt na diepe val op, regio rond Schiphol nog in de put

„In het derde kwartaal was de omvang van de economie weer vergelijkbaar met twee jaar geleden, ondanks dat de horeca en reisbemiddeling flink door de lockdown zijn geraakt”, aldus het CBS.

In het tweede kwartaal was de Amsterdamse economie nog 8% kleiner dan twee jaar geleden. Door een flinke opleving komt de omvang van de economie nu precies uit op het niveau van het derde kwartaal van 2019.

Amsterdam was na de regio Haarlemmermeer het zwaarst geraakt door de coronacrisis, bleek steeds uit de CBS-cijfers. In het derde kwartaal van dit jaar is de klap voor Haarlemmermeer nog steeds fors. De economie van deze regio is nog altijd 9% kleiner dan twee jaar geleden.

„Dit hangt samen met de luchtvaart en de daaraan gerelateerde dienstverlening; deze bedrijfstakken zijn flink door de coronacrisis getroffen en hebben in deze regio een groot aandeel in de economie”, stelt het CBS. Schiphol, KLM en andere organisaties in de luchtvaart zijn keihard geraakt door de coronacrisis.

Geen gas

Naast Haarlemmermeer staat het westen van Groningen (formeel de regio ’Overig Groningen’) nog in de min. „In deze regio bedroeg het verschil ongeveer 2%. Dit komt vooral door de vermindering van de gaswinning”, zo meldt het CBS. „De economie was 5% groter dan twee jaar geleden als de delfstoffenwinning buiten beschouwing wordt gelaten.”

Op deze twee regio’s na staan alle andere regio’s in de plus of zijn ze weer op het niveau van twee jaar geleden. IJmond en Zeeuws-Vlaanden hebben in twee jaar tijd een plus van 7% geboekt. Verder doen onder meer Almere, Flevoland-Midden, Zuidoost-Noord-Brabant en Zuidoost-Utrecht het goed met 5% groei sinds het derde kwartaal van 2019.

Vooral toeristische gebieden met veel hotels, restaurants en toeristische trekpleisters hebben het zwaar gehad tijdens de coronacrisis. Maar regio’s met veel industrie staan dik in de plus. De grootste groeiers hebben die economische opleving volgens het CBS met name aan hun industrie te danken.