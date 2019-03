’Positieve vooruitzichten na zwak jaar HAL’

HAL zag zijn nettowinst in 2018 dalen naar 155 miljoen euro, tegenover 391 miljoen euro in 2017. De nettovermogenswaarde daalde op jaarbasis meer dan 9 procent. Vooral de portefeuille van belangen in beursgenoteerde bedrijven drukte op de resultaten, met lagere beurskoersen van Boskalis en GrandVision als grote veroorzakers.

De KBC-analisten wijzen erop dat deze aandelen sinds het begin van dit jaar aan een inhaalslag bezig zijn, waardoor deze portefeuille mogelijk 10 procent aan waarde wint in 2019. Daarnaast zijn de marktvorsers positief over de groei van webwinkel Coolblue, waarin HAL een belang heeft.

KBC hanteert een accumulate-advies en koersdoel van 150 euro op HAL. Het aandeel stond vrijdagochtend omstreeks 09.45 uur 1,5 procent hoger op 133,80 euro.