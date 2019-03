Shell betreurt acties Pernis

CNV en FNV meldden eerder dat Shell een ultimatum heeft laten verstrijken zonder op de eisen voor een nieuwe cao in te gaan. De bonden willen een structurele loonsverhoging van 5 procent per jaar en vermindering van werkdruk. Shell bood dit jaar 2,5 procent meer salaris en 2 procent erbij in 2020. In beide jaren wil het olie- en gasbedrijf ook nog gemiddeld 1,5 procent extra loon geven, afhankelijk van de prestaties van de werknemer en in welke schaal die zit.

De werkonderbreking betekent mogelijk dat de productie bij de grootste raffinaderij van Europa wordt gehalveerd. Dit zal volgens de vakbonden effect hebben op de oliemarkt, zowel bij de vraag naar ruwe olie als bij het aanbod van brandstoffen. De Pernis-raffinaderij heeft een capaciteit van 400.000 vaten per dag.

Volgende week vrijdag leggen werknemers voor enkele uren het werk neer. Shell zegt de werkonderbreking niet te zullen ondermijnen. Verder benadrukte Shell dat de veiligheid op de productielocaties is gegarandeerd. Eerder hadden de bonden al gezegd dat op de veiligheidsmedewerkers na iedereen kan meedoen aan de actie.