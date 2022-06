’Boskalis mocht weglopen van Russisch gasproject’

Het consortium, dat in opdracht van het Russische gasbedrijf Novatek een gigantisch lng-project bouwt in Siberië, had afgelopen maand de bankgarantie van Boskalis bij Credit Agricole ingeroepen, omdat de door het consortium ingehuurde baggeraar afgelopen maart was afgehaakt bij werkzaamheden voor het project in het poolgebied.

Bankgaranties

Met een kort geding verzette het maritieme bedrijf zich drie weken geleden tegen het inroepen van de bankgarantie. Donderdagmiddag heeft de rechter Boskalis in het gelijk gesteld en heeft de rechtbank geoordeeld dat de bankgaranties noch aan de opdrachtgever Saren noch aan de eindklant in Rusland mogen worden uitbetaald.

Een woordvoerder van Boskalis laat in reactie op het vonnis aan De Telegraaf weten: „Het is goed om te zien dat we gesteund worden in het naleven van de sanctiewetgeving en dat we daarvoor niet gestraft worden.”

Pikant

De rechter stelt in zijn vonnis overigens vast dat de Europese sanctieverordening waar Boskalis zich op beroept niet alleen geldt voor het baggerbedrijf, maar ook voor het consortium Saren zelf. Dat is pikant, aangezien de advocaten en vertegenwoordiger van het Turks-Italiaanse bouwbedrijf, met hoofdzetel in Amsterdam, tijdens de zitting in mei aangaven dat de sancties niet zouden gelden voor de werkzaamheden die Saren nu nog steeds uitvoert voor het LNG-project in Siberië.