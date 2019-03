Bezorgdienst Stockon al na jaar ter ziele

„Het is niet gelukt om de financiering op tijd rond te krijgen. Hierdoor zijn we helaas genoodzaakt om deze beslissing te nemen”, meldt Stockon op zijn eigen website.

Klanten konden via een app ’repeterende’ boodschappen bestellen, zoals toiletrollen, potten pindakaas en melk. Iedere twee weken werden de spullen geleverd.

Ⓒ Stockon

Eerder deze week was Stockon-dirtecteur Stephan Bosman nog een van de sprekers op het congres Digital Food. Daar repte hij met geen woord over dit besluit, meldt vakblad Distrifood.

De dienst startte in februari vorig jaar, met PostNL als een van de investeerders. In het begin werden de artikelen ook PostNL rondgebracht. Dat bleek de nodige uitdagingen op te leveren, zoals extra aandacht om breuken en barsten in de producten te voorkomen. Supermarktdeskundigen spraken ook hun twijfels uit over het verdienmodel, omdat retailers juist de hoogste marges maken op verse producten zoals vlees, groenten en fruit.